https://news.day.az/officialchronicle/1793942.html
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа - ФОТО
7 ноября состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
