Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

Бриллиант династии Габсбургов "Флорентиец" хранился в Канаде более полувека. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бриллиант массой 137 карат считался утерянным с 1919 года. Потомки правителей Австрийской империи рассказали, что драгоценный камень не был украден и не пропадал. Бриллиант находился в банковском сейфе в Канаде со времен, когда члены имперской династии уехали туда в разгар Второй мировой войны.

По словам Карла Габсбург-Лотарингского, внука Карла I, тайна о местонахождении "Флорентийца" хранилась из уважения к супруге императора Ците. О том, где находится бриллиант, знали только ее сыновья Роберт и Рудольф.

Название банка, в котором хранится драгоценный камень, не раскрывается. Братья Габсбурги-Лотарингские увидели семейную реликвию в первый раз и захотели выставить ее в Канаде в знак благодарности за сохранность, поскольку обещание предкам было выполнено.