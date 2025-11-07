https://news.day.az/officialchronicle/1793934.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО 7 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в узком составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО
7 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
