Трамп о возможном проведении российско-американского саммита в Будапеште

Возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава администрации США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом - встречах с [президентом России Владимиром] Путиным - позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает", - сказал американский лидер.

"Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем", - подчеркнул при этом Трамп.