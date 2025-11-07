https://news.day.az/world/1793958.html Трамп о возможном проведении российско-американского саммита в Будапеште Возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава администрации США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. "Мы говорим [об этом].
Трамп о возможном проведении российско-американского саммита в Будапеште
Возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава администрации США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
"Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом - встречах с [президентом России Владимиром] Путиным - позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает", - сказал американский лидер.
"Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем", - подчеркнул при этом Трамп.
