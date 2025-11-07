Китай отверг обвинения США о выбросах CO2

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг обвинения представителя США о "большом" количестве выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в стране. Его слова приводит агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, власти выполняют все обязательства по климату.

"Китай признан международным сообществом одной из стран с самой твердой волей, самыми решительными действиями и самыми выдающимися результатами в выполнении своих обязательств по сокращению выбросов", - заявил дипломат.

Шуан напомнил, что ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост сохраняется на уровне около 30%, а его выбросы на душу населения при этом не входят в число самых высоких в мире.

До этого в Китае завершилось строительство самой мощной в мире морской ветроэнергетической установки. По данным CGTN, мощность новой турбины достигает 26 мегаватт. Высота конструкции приближается к 200 метрам, а площадь, охватываемая вращающимися лопастями, составляет около 77 тысяч квадратных метров.