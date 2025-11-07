Тема патриотизма в азербайджанском искусстве – посвящается Дню Победы

В Международном центре мугама состоялся научно-практический семинар на тему "Тема патриотизма в азербайджанском искусстве", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана.

Семинар посвященный 5-летию нашей славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, был проведен при поддержке Главного управления культуры города Баку, Азербайджанской государственной художественной галереи и Международного центра мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

В мероприятии приняли участие ученые-искусствоведы, члены семей шехидов, ветераны, творческая молодежь, сотрудники образовательных учреждений и представители общественности.

Сначала гости ознакомились с художественной выставкой, организованной Государственной художественной галереей к 5-летию Победы. На выставке было представлено 21 произведение в жанрах графики, живописи и плаката известных художников Арифа Гусейнова, Мир Азера Абдуллаева, Тахира Ширалиева, Назима Мамедова, а также молодых художников.

На мероприятии минутой молчания почтили память шехидов.

Государственный духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Алибала Рзаев) исполнил Государственный гимн. Оркестр также исполнил "Азербайджанский марш" Гара Гараева.

И.о. директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов поздравил участников мероприятия с 8 ноября - Днем Победы. Он отметил, что наша историческая Победа стала источником вдохновения для творческих людей, и на эту тему созданы замечательные произведения в различных областях культуры. Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев подчеркнул, что благодаря еще большему сплочению народа вокруг Верховного главнокомандующего и героизму нашей армии были обеспечены территориальная целостность и суверенитет нашей страны.

Семинар продолжился под модераторством сотрудницы MEMİM, доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Саадат Тахмиразгызы. Были представлены доклады на темы "Патриотизм в музыке" секретаря Союза композиторов Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, заслуженного деятеля искусств, профессора Эльнары Дадашовой; "Любовь к Родине, сила слова" заслуженного деятеля искусств, поэта Баба Везироглу; "Героическая хроника азербайджанского кино" заслуженного деятеля искусств Аяза Салаева; "Дух патриотизма на театральной сцене" заслуженного деятеля искусств, профессора Азада Шукюрова и "Между искусством и фронтом" сотрудника MEMİM, ветерана, театроведа Даглара Юсифа.

В рамках семинара состоялся показ фильма "Дорога к победе", снятого заслуженным артистом Джахангиром Зейналлы по мотивам музыкального произведения народной артистки Фирангиз Ализаде. Также прозвучали музыкальные номера - "Джанги" в исполнении солиста Азербайджанского государственного театра песни Фахри Кязыма Ниджата, в сопровождении автора Эльнары Дадашовой, хора имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), "Марш Победы" и "Гимн Победы" Фирангиз Ализаде. Также были показаны видеоклипы "Верховный Главнокомандующий" (музыка: Кямал, слова: Баба Везироглу, исполнение - Миралам Мираламов), "Мой путь" (композитор: Гази Вугар Мамедзаде). Также ханенде Мирпаша Шукюров в сопровождении Кямала Шукюрова (тар), Рустама Гаджиева (кяманча) и Вугара Наджафова (нагара) исполнил "Карабах шикестеси".

Все презентации и выступления были встречены аплодисментами зала.