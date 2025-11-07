В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США

Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже, чем ожидалось, из-за его продолжительности. Об этом эфире телеканала Fox Business заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", - сказал он.

Правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.