https://news.day.az/officialchronicle/1793947.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ФОТО
Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"8 Ноября - День Победы".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре