Проходит презентация документально-художественного фильма, посвященного 5-летию Победы Азербайджана

В Киноцентре "Низами" проходит презентация документально-художественного фильма "Zəfərə açılan pəncərə".

Как передает Day.Az, автором фильма, посвященного 5-летию Победы Азербайджана, является член Аудиовизуального совета, заслуженный журналист Мубариз Аскеров.

Фильм общей продолжительностью 44 минуты рассказывает о Дильгаме Аскерове, который был "приговорен" армянскими сепаратистами к пожизненному заключению. В фильме Дильгам рассказывает о пережитых им мучениях во время тюремного заключения.

В фильме запечатлены дороги, по которым он тайно перешёл в Кяльбаджар, места ночевок, лес, где он был схвачен, отчий дом и другие места.

Фильм снят при совместной организации и поддержке министерства культуры, Киноагентства, Аудиовизуального совета, Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, студии "Qulp" и "Referans Medical Group".