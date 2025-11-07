Марокканский защитник продолжит карьеру в Азербайджане

Марокканский футболист Салах Эддин Бенхиа продолжит карьеру в Азербайджане.

İdman.Biz со ссылкой на sport24.az сообщает, что 20-летний защитник подписал контракт с "Шахдаг Гусаром".

Ранее игрок выступал в своей стране за клуб Renaissance Zemamra.