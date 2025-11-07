Путь к поражению: как менялось отношение Армении к войне

Автор: Азер Ахмедбейли

Осенью 2020 года азербайджанская армия положила конец идее т.н. "миацума". За считанные недели рухнула система мифов, на которой Армения строила свою политику три десятилетия. Сегодня, в канун пятой годовщины Победы Азербайджана, уместно вспомнить некоторые эпизоды, произошедшие до и во время 44-дневной войны. Они красноречиво демонстрируют, как менялось отношение Армении к войне - от уверенности в своем превосходстве и надменной риторики к осознанию неизбежности поражения.

Март 2019 года - министр обороны Армении Давид Тоноян: "Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат "территории в обмен на мир". Мы сделаем прямо противоположное - новая война за новые территории". И далее: "Не будет никаких уступок. Мы выйдем из этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника".

Лето 2020 года - глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян: "Армия обороны "НКР" (кавычки редакции) способна дать достойный ответ на любые действия Азербайджана в любой его точке".

Сентябрь 2020 года - представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян: "Если начнется война, азербайджанцы увидят наши танки в Баку". Это заявление быстро распространилось в армянских соцсетях, где над Азербайджаном и его Вооруженными силами открыто насмехались.

27 сентября - началась 44-дневная война.

В тот же день начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян обратился к личному составу: "Отважные бойцы армянской армии, настало время показать силу вашего духа, силу вашей руки и безграничную ненависть по отношению к остаткам кочевого и безродного пещерного племени".

Ровно в тот же день премьер-министр Никол Пашинян выступил в парламенте: "Согласны ли вы признать Карабах автономной областью Азербайджана? Если мы с этим согласны, то можем остановить все прямо сейчас. Я хочу, чтобы парламент Армении зафиксировал: согласны ли мы с таким решением? Если да, то мы прямо сегодня можем решить этот вопрос".

Единодушный ответ парламентариев - нет.

29 сентября - началась эвакуация жителей Ханкенди.

30 сентября - Минобороны Армении объявило о наборе добровольцев в женский батальон (!) для отправки в Карабах.

В тот же день начальник Генштаба Гаспарян предупредил руководство: "В течение двух-трех дней необходимо предпринять меры для остановки войны, в противном случае наши ресурсы в сжатые сроки будут исчерпаны, и с каждым днем условия для переговоров будут ухудшаться".

1 октября - первые полторы тысячи дезертиров в рядах ВС Армении.

К 4 октября Пашинян совершил серию звонков в Париж, Москву и Вашингтон, прося о вмешательстве и прекращении боевых действий.

К 6 октября - из Ханкенди и других населенных пунктов Карабаха продолжается массовый исход армян, включая мужчин, способных держать оружие.

17 октября - после освобождения Гадрута и Физули, когда азербайджанская армия вышла на Карабахское плато, дезертирство в армянских войсках стало приобретать массовый характер. Позже армянская сторона признает: более 10 тысяч военнослужащих самовольно покинули позиции.

19 октября - глава сепаратистского режима Араик Арутюнян обратился к премьер-министру Армении Пашиняну с просьбой остановить боевые действия, указав на критическое положение армии.

23 октября - Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению войны.

31 октября - Пашинян официально запросил у России военную помощь в связи с приближением боевых действий к границам Армении.

9 (10) ноября - Армения подписала акт капитуляции.

На этом история под названием "миацум" закончилась. Её сценарий писали не политики одного дня, а целое поколение идеологов, для которых присвоение чужой земли стало смыслом государственной политики. Их имена хорошо известны азербайджанскому народу.

В заключение стоит напомнить: ответственность за эти годы лежит не только на политическом руководстве Армении, но и на обществе, которое предпочло молчание. Это молчание, длившееся три десятилетия, превратилось в форму соучастия. Признание этого факта - единственное, что способно когда-нибудь вновь сблизить два народа.