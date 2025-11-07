Азербайджанский судья будет обслуживать чемпионат Европы по таэквондо

Международный судья Эльвин Мамедов 9 ноября будет обслуживать чемпионат Европы по таэквондо среди юношей и девушек младшего возраста в Афинах (Греция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в данный момент продолжается чемпионат Европы среди юношей, и Мамедов представляет нашу страну в качестве судьи на этих соревнованиях.

Отметим, что опыт Эльвина Мамедова в международных турнирах сыграет важную роль в обеспечении честного судейства на соревновании.