Азербайджанский судья будет обслуживать чемпионат Европы по таэквондо Международный судья Эльвин Мамедов 9 ноября будет обслуживать чемпионат Европы по таэквондо среди юношей и девушек младшего возраста в Афинах (Греция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в данный момент продолжается чемпионат Европы среди юношей, и Мамедов представляет нашу страну в качестве судьи на этих соревнованиях.
Международный судья Эльвин Мамедов 9 ноября будет обслуживать чемпионат Европы по таэквондо среди юношей и девушек младшего возраста в Афинах (Греция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в данный момент продолжается чемпионат Европы среди юношей, и Мамедов представляет нашу страну в качестве судьи на этих соревнованиях.
Отметим, что опыт Эльвина Мамедова в международных турнирах сыграет важную роль в обеспечении честного судейства на соревновании.
