https://news.day.az/politics/1793936.html Яшар Гюлер в Азербайджане - ФОТО Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан для участия в мероприятиях по случаю 8 ноября - Дня Победы. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в аккаунте в "Х". Яшара Гюлера встретили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица.
Яшар Гюлер в Азербайджане - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан для участия в мероприятиях по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в аккаунте в "Х".
Яшара Гюлера встретили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица. Министра сопровождают начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий Военно-морскими силами адмирал Эрджумент Татлыоглу, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу и командующий Сухопутными войсками генерал армии Метин Токель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре