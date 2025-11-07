https://news.day.az/economy/1793939.html В Центробанке Азербайджана обсудили развитие страхового рынка В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили вопросы расширения охвата страховыми услугами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с руководителями страхового сектора.
В Центробанке Азербайджана обсудили развитие страхового рынка
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили вопросы расширения охвата страховыми услугами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с руководителями страхового сектора. В рамках встречи были обсуждены итоги деятельности страхового сектора за третий квартал текущего года, возникающие проблемы и инициативы, направленные на устойчивое развитие сектора в целом.
Также состоялся обмен мнениями о стратегических целях на предстоящий период, увеличении охвата страховыми услугами и расширении применения принципов устойчивого развития в секторе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре