В Центробанке Азербайджана обсудили развитие страхового рынка

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили вопросы расширения охвата страховыми услугами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с руководителями страхового сектора. В рамках встречи были обсуждены итоги деятельности страхового сектора за третий квартал текущего года, возникающие проблемы и инициативы, направленные на устойчивое развитие сектора в целом.

Также состоялся обмен мнениями о стратегических целях на предстоящий период, увеличении охвата страховыми услугами и расширении применения принципов устойчивого развития в секторе.