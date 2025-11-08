Глава Пентагона назвал самого страшного врага США
Бюрократия в Пентагоне стала более серьезной угрозой для США, чем Китай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, самого страшного врага Штатов назвал глава американского Министерства войны Пит Хегсет.
"Этот противник - один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования. Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет. Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне", - сказал он.
По его словам, этот враг уничтожает новые идеи и угнетает свободу мысли, что в конечном итоге ставит под угрозу безопасность страны и жизни военнослужащих. Хегсет подчеркнул, что с мощью этого противника не может соперничать даже КНР.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре