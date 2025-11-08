Пашинян пригрозил Саргсяну компроматом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после ночного интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна написал 5 постов и выложил видео, заявив, что в ответ на высказанное экс-президентом готов выложить ключевые документы (в том числе 2019 года).

Об этом Day.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

Премьер Армении сказал, что сейчас идет сканирование и до конца года он опубликует пакет документов, включив несколько публичных писем. "Вставлю одно твое письмо, чтобы не думал, что игнорирую", - написал он.