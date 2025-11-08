МИД Азербайджана распространил заявление по случаю Дня Победы

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) распространило заявление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"8 ноября 2025 года в Азербайджанской Республике отмечается пятая годовщина Дня Победы. Эта дата является не только праздником славной победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, но и вечным символом национальной силы, решимости и единства.

Пять лет назад, благодаря твердому лидерству Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и несравненному мужеству наших Вооруженных сил, был положен конец почти тридцатилетней военной оккупации Арменией, и восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Отечественная война, достигшая своей кульминации 8 ноября 2020 года славной победой при освобождении жемчужины Карабахского региона и культурного центра Азербайджана - города Шуша, стала решающим моментом в истории нашего народа. Эта победа была достигнута благодаря героизму и самоотверженности наших шехидов и ветеранов.

За последние пять лет наша страна переживает период беспрецедентного преобразования и возрождения.

Посредством программы "Великое возвращение" Азербайджан направляет свою непоколебимую волю и масштабные ресурсы на выполнение грандиозной задачи - восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Когда-то превращенные в руины города и села заново отстраиваются с использованием современной инфраструктуры, умных технологий и решений в области зеленой энергетики. Обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои родные земли является высшим проявлением сути и цели нашей победы. Подобные масштабные работы по восстановлению направлены не только на возрождение наших земель, но и на создание устойчивого будущего для их жителей.

После того как Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет на поле боя, он последовательно продвигает установление устойчивого мира и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Азербайджан активно участвует в процессе нормализации отношений с Республикой Армения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности ради региональной стабильности, сотрудничества и устойчивого развития.

Знаковым событием стал саммит, состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне между лидерами Азербайджана, Соединенных Штатов Америки и Армении.

Для того чтобы преобразовать положительный импульс, созданный Вашингтонским саммитом, в ощутимый прогресс, необходимы подлинная политическая воля и конструктивные шаги. В этом контексте Армения должна правильно оценить эту важную возможность, полностью устранить из своей Конституции территориальные притязания к Азербайджану и с уважением отнестись к новым региональным реалиям, чтобы обеспечить подписание мирного договора.

8 ноября - День Победы - является ярким примером силы и решимости Азербайджана. Это день, когда мы с благодарностью вспоминаем историю нашей победы и с надеждой смотрим в будущее, которое включает в себя прогресс и региональное сотрудничество. Несгибаемый дух нашего народа перед лицом трудностей и нерушимое единство, сформированное в годы войны, станут путеводным светом для будущих поколений.

В этот исторический день мы с уважением вспоминаем мужество и самоотверженность наших шехидов и ветеранов, единство нашего народа и выражаем им нашу глубочайшую признательность.

С Днем Победы!".