Джейхун Байрамов раскрыл новые детали переговоров в Москве во время Второй Карабахской войны

Во время Второй Карабахской войны московская встреча отличалась от других по уровню напряженности.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV.

По его словам, 8 октября 2020 года Россия настойчиво предложила провести переговоры между Баку и Ереваном.

"На следующий день, 9 октября, было достигнуто соглашение о проведении переговоров. Когда процесс начался, глава МИД России Сергей Лавров представил сторонам документ - всего несколько пунктов. Согласно предложению, с полуночи 10 октября планировалось прекратить боевые действия, разместить российских миротворцев и азербайджанскую армию на восточной части линии соприкосновения, а на западной - российских миротворцев и армянскую армию", - отметил Байрамов.

По словам министра, сразу бросилось в глаза то, что документ не содержал ключевых пунктов - прежде всего, вопроса освобождения оккупированных территорий.

"Это означало бы замораживание конфликта. Мы заявили, что готовы к диалогу, но Армения должна чётко обозначить сроки вывода своих войск. Любые соглашения без этого смысла не имели. Интересно, что против документа выступила и армянская делегация", - подчеркнул глава МИД.

Переговоры продолжались несколько часов, однако позиции сторон оставались непримиримыми. В какой-то момент, вспоминает Байрамов, Сергей Лавров сообщил, что между лидерами стран состоялся разговор.

"Мы попросили перерыв, чтобы обсудить ситуацию внутри делегации. Нам предложили отдельное помещение, но мы предпочли вернуться в посольство. Армянская делегация осталась на месте. В посольстве мы получили указания господина Президента Ильхама Алиева и выработали дальнейшую линию. Когда вернулись, Лавров несколько раз выходил из комнаты - ему звонили Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Мы же твёрдо заявили: от своих принципов не отступим", - рассказал Байрамов.

Министр отметил, что для армянской стороны было жизненно важно добиться соглашения именно в тот день.

"Мы сказали, что готовы продолжить переговоры завтра. В этот момент поступила новость об освобождении Гадрута. Через 15 минут армянская делегация явно занервничала - паника была заметна. Мы сообщили им, что Гадрут освобождён. Когда они попытались вернуться к формуле "5+2" (освобождение пяти из семи оккупированных районов, за исключением Кяльбаджара и Лачына), - мы ответили, что этот формат уже устарел. Ведь к тому моменту освобождены были и Джебраил, и Гадрут", - подчеркнул глава азербайджанской дипломатии.