Очередной раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном провалился
Переговоры в Турции, направленные на разрешение пограничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном, завершились безрезультатно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.
В своем заявлении Тарар подчеркнул необходимость выполнения Афганистаном своих международных, региональных и двусторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, отметив, что на данный момент эти обязательства не выполняются. Он также заверил, что Пакистан не намерен поддерживать действия правительства Талибана в Афганистане, если они наносят ущерб интересам афганского населения и соседних государств.
Министр выразил благодарность Турции и Катару за их роль в качестве посредников в этом переговорном процессе.
