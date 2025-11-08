Очередной раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном провалился

Переговоры в Турции, направленные на разрешение пограничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном, завершились безрезультатно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.

В своем заявлении Тарар подчеркнул необходимость выполнения Афганистаном своих международных, региональных и двусторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, отметив, что на данный момент эти обязательства не выполняются. Он также заверил, что Пакистан не намерен поддерживать действия правительства Талибана в Афганистане, если они наносят ущерб интересам афганского населения и соседних государств.

Министр выразил благодарность Турции и Катару за их роль в качестве посредников в этом переговорном процессе.