Гороскоп на 8 ноября

Сегодняшний гороскоп обещает принести вам немало сюрпризов. Это день творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в самокопание или наоборот - критику кого-либо из близких людей. Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров - результат будет непредсказуем, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в делах Овен будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Овен сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Овну сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Телец

Сегодня финансовые дела Тельца уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Тельцу придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодняТельцу стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Близнецы

Сегодня главной чертой Близнецов может стать спонтанность: их настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Близнецы могут нервничать и раздражаться на людей, попавших им под горячую руку, с другой же - способны на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Близнецов сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в них способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Рак

Сегодня - день, когда Раку стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Рак просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Раку смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Лев

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Лев может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Лев запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Лев способен приятно удивить своего партнера.

Дева

Сегодня на первый план в гороскопе Девы обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ней, Деве же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Дева способна организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для нее сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Весы

Сегодня звезды гороскопа обещают Весам день неожиданностей и открытий! События могут вынудить их поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить. Не исключено, что человек, о котором Весы уже составили свое мнение, сегодня предстанет перед ними в неожиданном амплуа. Или же Весы и сами сделают что-то экстраординарное - такое, чего от них никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Весов сегодня будет шанс в этом убедиться.

Скорпион

Сегодня в жизнь Скорпиона могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Стрелец

Сегодня, какие бы решения Стрелец ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Стрельцу точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Стрельца будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Стрелец может видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Стрельцу тонко чувствовать ситуацию и не упустить момент, когда судьба будет готова преподнести ему приятный сюрприз.

Козерог

Сегодня в отношениях Козерога с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Козерог сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Водолей окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Водолея поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет их к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Рыбы будут настроены за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Рыбы сегодня сумеют оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.