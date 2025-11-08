Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Азербайджан отмечает пятую годовщину исторической Победы в Отечественной войне. 8 ноября 2020 года завершились 44-дневные боевые действия, и под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, страна восстановила свою территориальную целостность. Эта победа стала не только военным, но и политическим рубежом - моментом, после которого началась новая эпоха для Азербайджана и всего Южного Кавказа.

За прошедшие пять лет Ильхам Алиев конвертировал военные успехи в долгосрочную стратегию развития и мира. Сегодня регион стоит у порога заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, который закрепит новую реальность - ту, что сформировалась благодаря решительным действиям Азербайджана и политическому курсу его лидера.

Мир, к которому страна пришла через Победу, стал отражением более широкого видения Президента Ильхама Алиева. Глава государства рассматривал Южный Кавказ как единое пространство, способное развиваться через взаимную связанность, экономику и транспорт. И многие идеи, которые пять лет назад казались смелыми прогнозами, сегодня воспринимаются как очевидность.

В 2025 году Азербайджан занимает ключевое место в новой системе связей на пространстве Евразии. Южный Кавказ стал важной частью глобальных логистических и энергетических маршрутов, и об этом говорят в Брюсселе, Вашингтоне, Москве и Пекине. Президент Алиев стал архитектором этой новой политической географии Южного Кавказа.

Одним из символов этого стал проект Зангезурского коридора. Он соединяет материковый Азербайджан с Нахчываном и Турцией, превращаясь в важное звено Евразийского транспортного пространства. Еще несколько лет назад эта идея воспринималась как политическая декларация, но сегодня она становится частью реальной инфраструктуры. Ильхам Алиев рассматривал этот маршрут не как элемент соперничества, а как инструмент интеграции - основу для устойчивого мира в регионе. А ведь многие политики и лидеры видят и понимают это только сейчас!

На международной арене Ильхам Алиев демонстрирует пример баланса между прагматизмом и принципиальностью. Он последовательно отстаивает независимость внешнеполитического курса, строя отношения с ведущими мировыми центрами на равных и с учетом национальных интересов. Переговоры с Арменией, взаимодействие с Западом, диалог с Россией и Ираном - все эти направления остаются частью единой стратегии, направленной на укрепление суверенитета и безопасности страны.

Пятилетие Победы - это не только напоминание о прошлом, но и возможность оценить результаты тех решений, которые были приняты после войны. Президент Ильхам Алиев превратил военный успех в дипломатическую и экономическую основу развития не просто страны - целого региона.



Наверное, этим и отличаются действительно уникальные политические лидеры: умением не только побеждать, но и создавать возможности. Для всех - даже для тех, кто еще недавно был побежденным противником.