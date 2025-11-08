В США умер один из первооткрывателей структуры ДНК

Американский ученый Джеймс Уотсон, который выступил одним из первооткрывателей структуры ДНК, скончался в возрасте 97 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Роль доктора Уотсона в расшифровке ДНК, генетического кода жизни, могла бы сделать его одним из самых выдающихся ученых двадцатого века", - говорится в материале.

По данным издания, биолог умер в хосписе, куда он был переведен из больницы после прохождения полного курса лечения от неизвестной инфекции.

Джеймс Дьюи Уотсон вошел в историю как исследователь молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах. За это он был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1962 году.