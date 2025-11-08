Небоскреб на Таймс-сквер подсветили цветами флага Азербайджана

В честь Дня Победы Азербайджана в Нью-Йорке состоялась акция.

Как сообщает Day.Az, самый высокий небоскреб на знаменитой Таймс-сквер - Всемирный торговый центр - был подсвечен цветами азербайджанского флага. Акция прошла при поддержке Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН и была организована Федерацией азербайджано-американской молодежи.

В рамках акции по улицам Нью-Йорка, включая Таймс-сквер, штаб-квартиру ООН, Брайант-парк и другие знаковые места, курсировал специально оформленный автомобиль, оснащённый LED-экраном. На экране транслировались надпись "8 ноября - День Победы Азербайджана!", карта Азербайджанской Республики, а также изображения символа памяти героев, павших во Второй Карабахской войне, - харыбюльбюля, жемчужины Карабаха.

Акция началась накануне и продолжится в течение всего дня 8 ноября.

Федерация азербайджано-американской молодёжи отметила, что цель мероприятия - укрепление национального единства среди молодёжи и популяризация культурного наследия Азербайджана на международной арене.