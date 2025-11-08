Названы 11 минусов китайского кроссовера Jetour Dashing

Кроссовер Jetour Dashing пользуется хорошим спросом в России и имеет ряд преимуществ перед конкурентами, в то же время у него есть свои слабые места. Об этом говорится в отчете международной сети Fit Service, предоставленном "Газете.Ru", передает Day.Az.

"На малых пробегах до 20 тыс. километров часто выходят из строя стойки стабилизатора. Резиновые сайлентблоки передних рычагов могут быть полностью разрушены уже к пробегу 10-20 тыс. километров. Это приводит к необходимости замены деталей уже через год эксплуатации", - рассказал руководитель Fit Service "Бутово" Иван Половников.

К 40-60 тыс. километров пробега требуется вмешательство в заднюю подвеску, особенно если кроссовер эксплуатируется на плохих дорогах. Примерно тогда же в опорах и подшипниках передних амортизаторов появляется стук, говорится в отчете.

Сообщается, что еще одна частая проблема Jetour Dashing - рулевые наконечники, которые требуют замены после 5 тыс. километров. Стоит быть особенно внимательным к проверке механизма на автосервисе, обращать внимание мастера на эти детали.

При замене жидкости в коробке передач обнаруживается недостаточный уровень, говорится в отчете. Причина неясна: либо это недолив на заводе, либо жидкость быстро уходит через сальники.

Также сервисмены подчеркивают, что в салоне на пластике остаются царапины при минимальном контакте. По словам эксперта, с электроникой встречаются частые сбои в работе мультимедиа, датчиков и электрических приводов. Серьезной проблемой остается доступность некоторых запчастей. Некоторые заказанные детали могут поступить только через 2 недели, предупредил Половников.