https://news.day.az/world/1793990.html Число жертв крушения самолета UPS в США выросло По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Луисвилла Крейг Гринберг в X. "Вечером на месте крушения была обнаружена еще одна жертва.
Число жертв крушения самолета UPS в США выросло
По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Луисвилла Крейг Гринберг в X.
"Вечером на месте крушения была обнаружена еще одна жертва. Таким образом, число погибших достигло 14", - написал он.
Ранее мы сообщали, что самолет логистической компании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре