Раскрыты первые утечки о будущем iPhone 18 Pro

Apple тестирует фронтальной iPhone 18 Pro с уменьшенным вырезом Dynamic Island.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station.

По словам инсайдера, Apple намерена уменьшить вырез при помощи технологии HIAA (hole-in-active-area) - это метод производства OLED‑дисплеев, при котором крошечное отверстие для фронтальной камеры формируется прямо в активной области пикселя с помощью лазерного микросверления. Технологию разрабатывали Samsung и другие поставщики панелей, и ранее сообщалось, что Apple тестирует ее в сочетании с небольшим вырезом Punch-Hole для селфи-камеры в iPhone 18 Pro.​

Инсайдер утверждает, что из‑за применения HIAA "форма экрана изменится", однако неясно, что это означает. Другие источники указывают, что серия iPhone 18 получит слегка уменьшенный Dynamic Island без подэкранного Face ID.

При этом ранее сообщалось, что Apple тестирует подэкранный Face ID для iPhone 18 Pro с небольшим вырезом под фронтальную камеру в левом верхнем углу дисплея.

Среди прочего отмечается, что будущий флагманский смартфон Apple получит основную камеру с переменной диафрагмой и стальную паровую камеру для охлаждения.

По слухам, осенью 2026 года будут представлены iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, новый iPhone 18 Air и складной iPhone, тогда как весной 2027 года покажут iPhone 18 и iPhone 18e.