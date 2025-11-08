"Жирона" минимально обыграла "Алавес"

"Жирона" на своем поле победила "Алавес" в матче 12-го тура испанской Ла лиги - 1:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, единственный гол на 16-й минуте забил Виктор Цыганков.

"Жирона" (10 очков) поднялась на 16-е место в Ла лиге. "Алавес" (15) остается восьмым в турнирной таблице.