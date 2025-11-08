https://news.day.az/sport/1794145.html "Жирона" минимально обыграла "Алавес" "Жирона" на своем поле победила "Алавес" в матче 12-го тура испанской Ла лиги - 1:0. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, единственный гол на 16-й минуте забил Виктор Цыганков. "Жирона" (10 очков) поднялась на 16-е место в Ла лиге. "Алавес" (15) остается восьмым в турнирной таблице.
