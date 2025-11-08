https://news.day.az/society/1794025.html

На площадь Азадлыг собираются люди, чтобы наблюдать за военным парадом, посвящённым пятой годовщине Победы. Как передает Day.Az, личный состав и военная техника уже полностью готовы к торжественному маршу. Улицы и проспекты, прилегающие к площади, заполнились зрителями, а балконы домов украшены азербайджанскими флагами.