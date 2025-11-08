На площадь Азадлыг собираются люди, чтобы наблюдать за военным парадом

На площадь Азадлыг собираются люди, чтобы наблюдать за военным парадом, посвященным пятой годовщине Победы.

Как передает Day.Az, личный состав и военная техника уже полностью готовы к торжественному маршу.

Улицы и проспекты, прилегающие к площади, заполнились зрителями, а балконы домов украшены азербайджанскими флагами.

Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.