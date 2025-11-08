Пакистанские военные впервые на параде в Баку

Впервые на площади Азадлыг пакистанские военные приняли участие на параде в Баку, сообщает Day.Az.

Отметим, что в Баку проходит военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.