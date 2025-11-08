https://news.day.az/politics/1794090.html Пакистанские военные впервые на параде в Баку - ВИДЕО Впервые на площади Азадлыг пакистанские военные приняли участие на параде в Баку, сообщает Day.Az. Отметим, что в Баку проходит военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Пакистанские военные впервые на параде в Баку - ВИДЕО
Впервые на площади Азадлыг пакистанские военные приняли участие на параде в Баку, сообщает Day.Az.
Отметим, что в Баку проходит военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре