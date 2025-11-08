Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Азербайджан

8 ноября заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул.

Шейха Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов и другие официальные лица.