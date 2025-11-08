https://news.day.az/politics/1794042.html Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Азербайджан - ФОТО 8 ноября заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул.
