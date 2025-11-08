https://news.day.az/officialchronicle/1794034.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии Музея Победы - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии Музея Победы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии Музея Победы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
