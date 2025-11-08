Месси может уехать играть в Турцию

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в переходе нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси. Об этом пишет издание Fotomac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, турецкий клуб хочет заключить с форвардом краткосрочное арендное соглашение на четыре месяца в межсезонье МЛС. В американской лиге регулярный чемпионат будет завершен в октябре, плей-офф будет идти до декабря, после чего в лиге наступит пауза длиной в четыре месяца до нового сезона.

Отмечено, что этот промежуток может побудить Месси согласиться на переход в "Галатасарай", чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира - 2026.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский "ПСЖ", за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в "Интер Майами" и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.