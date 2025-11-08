Tesla планирует выпустить 1500 роботакси

К концу этого года Tesla может развернуть производство до 1500 роботакси. Миллиардер Илон Маск недавно заявил о планируемом масштабном запуске в районе залива Сан-Франциско и Остине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Deutsche Bank, Tesla в настоящее время эксплуатирует около 150-200 автономных транспортных средств (AV), что предполагает резкое увеличение в ближайшие месяцы, передает Day.Az.

И. Маск заявил, что к концу года в районе залива должно быть не менее 1000 автомобилей, а в Остине - 500 или более. Ожидается, что водителей безопасности не будет в Остине уже в декабре, что соответствует более ранним заявлениям Tesla, поскольку компания завершает разработку программного обеспечения для управления парком и вызова такси.

По мнению аналитиков, система все еще нуждается в доработке для управления пиками спроса, парковкой и правилами высадки в аэропортах.

Прогнозируется, что парк может вырасти до более чем 2500 единиц к середине будущего года по мере расширения в новые города, такие как Лас-Вегас, Финикс и Майами.

"И хотя это число кажется небольшим, Waymo завоевала менее 20 процентов доли рынка такси в Сан-Франциско, используя, по нашим оценкам, около 800 автономных автомобилей", - заявили аналитики во главе с Эдисоном Ю.

Помимо роботакси, И. Маск также анонсировал новый Tesla Roadster, который сможет летать с использованием "сумасшедших" технологий, с возможной презентацией к концу года.

Ю не ожидает, что Tesla будет разрабатывать полноценный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), подобный тем, что разрабатывают Archer или Joby, а скорее транспортное средство, которое может "нормально перемещаться и зависать с помощью холодных газовых двигателей". Впервые И. Маск упомянул эту концепцию в 2018 году.