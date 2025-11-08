Генсек ОТГ поздравил Азербайджан с Днем Победы

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщает Day.Az, об этом генсек поделился публикацией в аккаунте в X.

"В связи с 8 ноября - Днем Победы выражаю глубокое уважение героизму и единству азербайджанского народа и Вооруженных сил, освободивших город Шуша и восстановивших территориальную целостность страны в ходе 44-дневной Отечественной войны", - говорится в публикации.