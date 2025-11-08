Президент Ильхам Алиев: Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы

Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Патриотизм, моральные качества - один из главных факторов нашей славной Победы", - добавил глава государства.