Представленная на военном параде техника демонстрирует развитие азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend офицер министерства обороны, майор Эльшан Мусаев перед началом военного парада, посвященного 5-летию Победы в Отечественной войне.

Напомнив, что День Победы отмечается уже пятый год, он сказал: "Я тоже внес свой вклад в эту Победу, будучи участником Второй Карабахской войны. В связи с этим поздравляю всех наших солдат и офицеров во главе с Верховным главнокомандующим. Желаю им долгих лет жизни и здоровья. Пусть Аллах ниспошлет нашему народу и государству ещё больше побед Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю нашим ветеранам, семьям и близким шехидов - терпения.

Э.Мусаев также рассказал о своем участии в 44-дневной войне.

"Война - это тяжелое испытание. Она никогда не обходится без потерь. Как участник сражений, могу сказать, что мы знали об этих трудностях заранее. Но мы прошли этот путь и дали клятву освободить нашу Родину. Я благодарю нашего Президента, который поставил перед нами эту задачу. Мы с честью её выполнили, освободили наши земли, и это вызывает чувство гордости и радости", - сказал он.

Офицер Минобороны добавил, что за 44 дня войны азербайджанская армия достойно выполнила все возложенные на нее задачи.

"После этого развитие нашей армии продолжилось. Сегодня демонстрируются новые образцы военной техники, вооружения и снаряжения, что свидетельствует о ее силе и мощи. Как и у любой армии, у нас есть собственная стратегия и возможности. Техника, представленная на военном параде, отражает уровень развития и боеспособность нашей армии. Как участник войны, я лично был свидетелем того, как самоотверженно сражались наши военнослужащие", - заключил он.