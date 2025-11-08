https://news.day.az/politics/1794046.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.
