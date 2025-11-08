Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с открытия Музея Победы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с открытия Музея Победы.

Day.Az представляет публикацию: