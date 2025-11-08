Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана, сообщает Day.Az.

"В 5-ю годовщину великолепной и беспримерной Победы, положившей конец 30-летней оккупации Карабаха, я с глубоким почтением чту память всех героев - отважных сынов Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне.

От всей души поздравляю азербайджанский народ с Днем Победы!", - говорится в публикации.