https://news.day.az/politics/1794109.html Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана, сообщает Day.Az. "В 5-ю годовщину великолепной и беспримерной Победы, положившей конец 30-летней оккупации Карабаха, я с глубоким почтением чту память всех героев - отважных сынов Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне.
От всей души поздравляю азербайджанский народ с Днем Победы!", - говорится в публикации.
