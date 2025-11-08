Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала "бронзу" на VI Играх исламской солидарности

Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нурай Абилова (48 кг) заняла третье место в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Спортсменка 2010 года рождения показала результат 65 кг в упражнении "рывок" и тем самым обеспечила себе место на пьедестале.

Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представлен 174 спортсменами в 20 видах спорта.