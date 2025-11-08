https://news.day.az/sport/1794100.html Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала "бронзу" на VI Играх исламской солидарности - ФОТО Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нурай Абилова (48 кг) заняла третье место в соревнованиях по тяжелой атлетике.
Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала "бронзу" на VI Играх исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нурай Абилова (48 кг) заняла третье место в соревнованиях по тяжелой атлетике.
Спортсменка 2010 года рождения показала результат 65 кг в упражнении "рывок" и тем самым обеспечила себе место на пьедестале.
Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представлен 174 спортсменами в 20 видах спорта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре