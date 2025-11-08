Одно дело уничтожать историю чернилами на бумаге, а совсем другое бульдозерами и оружием на земле

Автор: Фуад Ахундов, политолог

В Армении продолжается историко-политическая буря, вызванное словами Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый мог убедиться, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеет азербайджанское происхождение.

На этих картах нет озера под названием Севан. На них есть озеро Гёйча, и там нашли отражение все остальные исторические топонимы, которые мы используем. Эти карты составляли не мы, поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся здесь фальсификацией".

Вслед за спикером парламента и т.д. в дискуссию решил включиться премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как утверждал глава правительства Армении, "на карте, на которую делается отсылка, на месте Армения написана "Армения", а Азербайджана вообще нет. И как это комментировать?". Пашинян назвал это бесполезным занятием, так как если руководствоваться картами более ранних эпох, то может выясниться, что нет ни Армении, ни Азербайджана. Затем вновь назвал это бессмысленной темой, особенно после договоренностей в Вашингтоне. И после этого заявил: "И кто сказал, что это азербайджанские названия? Это турецкие, арабские, персидские, монгольские, русские. Но что это меняет? Ничего".

Хорошо, конечно, и это большой прогресс, что Никол Пашинян уже отказывается от установок в стиле "во времена Аршакидов и Багратидов эти земли принадлежали нам, а значит, и сегодня должны быть нашими". Но попытки продвигать исторические фальсификации что-то всё-таки меняют. Особенно если учесть, что стирание с карты азербайджанских названий было частью весьма опасной политической кампании, начавшейся сразу после переселения армян на Кавказ, о чем в Армении говорить не любят.

С картами вопрос очень сложный. На карте можно нарисовать и написать все что угодно. Как это сделали недавно армянские горе-картографы, которые представили публике "карту Х века" с ударениями, что Армения на ней есть, а вот Азербайджана нет. И не заметили, что на этой карте изображено построенное в 1953-м году Мингечаурское водохранилище. На немецких картах XVIII-XIX веков обозначены грузинские царства, азербайджанские ханства, обозначены Грузия и Азербайджан, а вот Армении нет.

На картах, составленных российскими военными топографами сразу же после заключения Туркменчайского договора и присоединения к России земель, на которых расположена современная Армения, нет ни одного армянского названия - исключительно тюркская топонимика.

Честно говоря, утверждать, будто бы это не азербайджанские, а арабские, персидские, монгольские или ещё бог знает какие названия - это старый прием ереванских полемистов в исторических дискуссиях: уводить разговор от сути вопроса и попытаться утопить его в выяснении, к примеру, персидская Голубая мечеть в Ереване, азербайджанская или "туркменская". Каким вариантом название Гёйча, Софолу, Истису, Гаракилься могли оказаться монгольскими или вообще русскими, понятно, наверное, только армянским географам.

Ну ладно. Не будем спорить и дотошно выяснять, каким образом эти названия вдруг стали "персидскими", "арабскими" или ещё какими-нибудь. Просто, во-первых, неважно, это арабские названия, монгольские или ещё какие - в любом случае они не армянские. А во-вторых, зачем эти названия надо было стирать с карты? Причём не в какие-то незапамятные времена, а уже в ХХ веке, во времена Сталина?

Но ведь дело не ограничилось стиранием карт. Вслед за цветными карандашами и чернилами в дело вступили бульдозеры. В Армении принялись уничтожать всю историческую застройку, которая оказалась сплошь тюркской и мусульманской. В начале ХХ века группа русских ученых, обеспокоенных состоянием Иреванской крепости, обратилась к царю Николаю II: Россия выглядит "варваром" в глазах востока! Необходимо срочно отпустить финансы на реставрацию крепости! Царь идею поддержал, но вскоре началась первая мировая, было уже не до реставрации, затем революция, отречение от престола...

А в середине ХХ века крепость просто пошла под нож бульдозера. Вместе с ханским дворцом, одним из красивейших на востоке, шестью из семи мечетей, жилыми домами...Город просто снесли и построили заново - в советском новодельном стиле, который было предписано именовать армянским. Разрушение крепости закончилось в шестидесятые - семидесятые годы.

Армения превратилась в огромный музей вандализма под открытым небом. И это был ещё не конец. В середине восьмидесятых уже приступили к этническим чисткам коренного азербайджанского населения в Армении. Сотни тысяч человек и сегодня не могут вернуться к своим домам.

Понятно, что за уничтожение исторической застройки армянских городов нынешней власти Армении ответственности как бы не несут. Но оправдывает ли это попытку вновь озвучивать картографические фейки, с которых начинались этнические чистки сначала карт, затем архитектуры, а потом уже и людей?