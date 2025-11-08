Складной iPhone получит революционную характеристику

Первый складной смартфон Apple может получить 24-мегапиксельную фронтальную камеру, интегрированную под внутренний гибкий дисплей. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитическую записку JP Morgan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если прогноз подтвердится, Apple станет первым производителем, реализовавшим подэкранный модуль с разрешением 24 Мп - существенно выше, чем у ныне существующих решений в Android-сегменте, где такие сенсоры, как правило, ограничены разрешением 4-8 Мп.

По оценке аналитиков, достижение подобного показателя может свидетельствовать о технологическом прорыве компании в области скрытых камер, однако он может потребовать аппаратных компромиссов. Источники JP Morgan указывают, что для минимизации толщины корпуса Apple может отказаться от LiDAR и оптической стабилизации (OIS) в основном фотомодуле.

В прошлых утечках утверждалось, что iPhone Fold, вероятно, не получит Face ID. Вместо этого компания рассматривает интеграцию Touch ID в боковую кнопку - решение, продиктованное ограничениями компоновки и конструкцией гибкого дисплея.

Ожидается, что Apple представит первый складной iPhone в сентябре 2026 года.