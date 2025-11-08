https://news.day.az/azerinews/1794125.html DTX-nin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşılan videoda Ümummilli Lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin fikirləri yer alıb.
