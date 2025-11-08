DTX-nin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşılan videoda Ümummilli Lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin fikirləri yer alıb.