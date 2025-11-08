Названы самые вредные для слуха наушники

Регулярное и длительное использование наушников при высокой громкости может очень серьезно ухудшить слух. Однако, помимо этих факторов, важную роль играют и характеристики девайса. О том, какие наушники вреднее всего для слуха, "Газете.Ru" рассказал врач-эндоскопист "СМ-Клиника" Александр Салюк, передает Day.Az.

По его словам, условно наушники можно разделить на пять групп: внутриканальные, вкладыши, накладные, охватывающие и наушники с костной проводимостью. Все они отличаются конструкцией и каждый из них по-разному воздействует на орган слуха.

"Главное, что необходимо понять - это то, что любой из нижеперечисленных типов наушников может быть вредным при его неправильной эксплуатации или при использовании девайсов с некачественными комплектующими", - подчеркнул врач.

Накладные и охватывающие наушники специалист объединил в одну группу, так как по большей части они схожи по своим характеристикам. Из плюсов он отметил: качество звука (обеспечивают более глубокий и насыщенный звук за счет большего размера динамиков), комфорт (удобны) и хорошую шумоизоляцию. Из минусов - габариты и дискомфорт при ношении в жару.

"Теперь о вреде для слуха - если сравнивать их с другими наушниками из данного списка, то можно сказать, что риск небольшой из-за отсутствия непосредственного воздействия на барабанную перепонку", - отметил Салюк.

Следующий тип наушников, о котором рассказал врач, - внутриканальные (in-ear). Из плюсов: компактность и портативность, шумоизоляция и удобство (подходят для спорта, прогулок и путешествий). Из минусов: дискомфорт при длительном использовании, качество звука и глубина басов. Они нередко уступают накладным и охватывающим.

"Теперь о влиянии на здоровье. Во-первых, есть риск занести инфекцию в уши при небрежном хранении таких наушников. Во-вторых, из-за близкого расположения к барабанной перепонке внутриканальные наушники могут стать причиной повреждения слуха при длительном прослушивании на большой громкости. Однако есть ряд статей, утверждающих, что для данного типа устройства применяются специальные динамики с определенным значением параметров, так как никто не преследует цель оглушить пользователя. Тем не менее пользоваться такими наушниками следует с осторожностью", - предупредил специалист.

Далее врач рассказал о наушниках-вкладышах (on-ear). Из плюсов он отметил: компактность и мобильность, качество звука (в некоторых моделях качество звука сопоставимо с накладными, хотя часто уступает по глубине басов) и удобство (применимы практически во всех сферах). Из минусов: плохая шумоизоляция и дискомфорт при длительном использовании, так как давят на ушную раковину.

"Риск вреда для слуха в данном случае меньше, чем у внутриканальных, но больше, чем у накладных и охватывающих, так как большая часть звука направлена в слуховой канал. Более того, конструкция таких наушников часто позволяет звукам окружающей среды проникать в ухо, что заставляет увеличивать громкость, чтобы "перекрыть" окружающие шумы", - отметил Салюк.

И пятый тип наушников - наушники с костной проводимостью. В данных моделях наушников, как объяснил врач, волна звука в виде вибраций передается через кости непосредственно в само внутреннее ухо, минуя наружное и среднее ухо, создавая эффект "звучания у себя в голове". Они достаточно удобны и мобильны, но шумоизоляция полностью отсутствует, а качество звука - худшее для прослушивания музыки из всех названных типов наушников.

"При этом риск вреда для слуха самый минимальный из данного списка. В данном случае звук минует такой природный усилитель, как среднее ухо. Следовательно, воздействие на волосковые клетки не такое выраженное, как если бы звук поступал извне на барабанную перепонку", - подчеркнул врач.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, самыми вредными, в случае их неразумного использования, он назвал внутриканальные наушники. Именно они требуют больше всего внимания к уровню громкости.