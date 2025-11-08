BIAF 2025 в Баку – вечер виртуозов с участием всемирно известного Маэстро Дмитрия Ситковецкого покорил сердца

В рамках Международного фестиваля искусств BIAF 2025 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под руководством всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого из США была представлена уникальная программа, когда музыка, история и поколения соединялись на одной сцене, сообщает Day.Az. Зал был полон ценителей искусства, которые встречали каждое исполнение бурными аплодисментами.

Дмитрий Ситковецкий, автор и дирижер концерта, родился в Баку, учился в Московской консерватории и в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Перед началом концерта Маэстро поделился своими впечатлениями: "Баку для меня действительно родной город. Моя семья в прошлом веке здесь - четыре поколения профессиональных музыкантов. Я чувствую себя здесь абсолютно как дома и в восторге от того, какой здесь невероятно доброжелательный и добрый народ".

Программа концерта была посвящена 100-летию Юлиана Ситковецкого, отца Дмитрия Ситковецкого, - выдающегося скрипача, чьи интерпретации Баха и Паганини остаются эталоном для молодых музыкантов. Музыка в зале звучала проникновенно, каждое произведение словно переносило слушателей в эпоху великого мастера, а легкое дрожание струн в руках исполнителей вызывало настоящие мурашки.

Скрипачка Лиана Гурджия, начавшая играть в четыре года и ныне живущая в Испании, пленяла точностью и виртуозностью, а заслуженный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде демонстрировал мастерство, которому аплодировали стоя. Зрителей также покорила Аяка Учио из Японии, обучающаяся в Германии, и яркая представительница нового поколения азербайджанских музыкантов Назрин Асланлы.

Совместное выступление всех участников стало настоящим праздником музыки: зал реагировал на каждое соло, аплодисменты и восторг зрителей сменялись моментами тишины, когда вся аудитория затаив дыхание слушала виртуозную игру исполнителей.

BIAF 2025 вновь доказал, что Международный фестиваль искусств в Баку - это событие мирового уровня, которое позволяет прикоснуться к богатейшей культурной палитре без необходимости покидать город. Вечер стал не просто концертом, а живым свидетельством того, что музыка объединяет сердца и поколения.

