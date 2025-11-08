Состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа

8 ноября состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

