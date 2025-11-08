https://news.day.az/officialchronicle/1794135.html Состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа - ФОТО 8 ноября состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа - ФОТО
8 ноября состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре