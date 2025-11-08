Победа Азербайджана посрамила ведущих аналитиков мира

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне имеет большое значение не только для нашей страны, но и для всего мира.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

До этой войны в системе международной безопасности существовало правило, согласно которому территориальные конфликты, в частности вспыхнувшие на постсоветском пространстве после развала Союза, вечны и неразрешимы, отметил наш собеседник.

"Нас убеждали, что военного пути разрешения карабахского конфликта не существует, так же как нет решения у проблем аннексии грузинских территорий и украинского Крыма. По теме армяно-азербайджанского конфликта проводились исследования, была написана масса статей и аналитических материалов. Я в течение нескольких лет работал в наших посольствах в Канаде и Чехии и помню, как тамошние мозговые центры утверждали, что карабахский конфликт неразрешим и будет навсегда заморожен, учитывая глубокие исторические корни этого конфликта и интересы мировых держав. Об этом говорили и писали крупные аналитики и политологи. Признаюсь, было очень тяжело читать подобное. Пессимистические прогнозы зарубежных аналитиков давили на психику", - сказал Гянджалиев.

По словам депутата, то, как Азербайджан под руководством своего лидера, Президента Ильхама Алиева в короткие сроки разрешил этот тянувшийся тридцать лет конфликт, полностью обрушило все эти прогнозы и аналитические выкладки. Результаты трудов многих авторитетных мозговых центров превратились в одночасье в ничто. Азербайджан объявил шах и мат своей Победой, подчеркнул азербайджанский депутат.

С точки зрения экономики наша Победа тоже сыграла свою роль, считает Гянджалиев. Разрешив конфликт, Азербайджан открыл возможность для реализации Зангезурского коридора. Точнее, для его восстановления. Считалось, что этот маршрут никогда больше не заработает. Но Баку опять всех удивил. Этот маршрут станет одним из ответвлений Среднего коридора, который в наше время обеспечивает евразийскую логистику в условиях, когда продолжаются война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

"Запуск Зангезурского коридора, или же TRIPP, принесет позитивные изменения, в том числе и для армянской экономики. В целом, одержав победу, Азербайджан избавил бывшего агрессора от тяжести статуса оккупанта. В соседней стране уже начинают осознавать серьезность перемен, которые принесло им поражение в войне. Армения тридцать лет находилась в тупике, стала заложницей этого конфликта. К сожалению, до окончательного пробуждения армянского общества еще далеко. Там пока что имеется спрос на реваншистские идеи. Армянское общество должно пробудиться и избавиться от старых стереотипов. Само армянское общество должно преподать урок пытающимся вернуться из "архива" в политику Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. Эти преступники должны осознать, что все изменилось и прошлого не вернуть.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне, достигнутая под руководством Президента Ильхама Алиева и благодаря героизму наших шехидов, вечна, а начавшиеся в регионе процессы необратимы", - заключил Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева