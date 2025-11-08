Руководство Миниобороны посетило могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов

В День Победы руководство Министерства обороны и группа военнослужащих Азербайджанской Армии посетили могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

"Руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру на Аллее почётного захоронения, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы и воздана дань ее памяти.

На Аллее шехидов военнослужащие возложили цветы на могилы героев, отдавших жизнь за Родину, и к монументу "Вечный огонь".

Руководство и личный состав министерства обороны также посетили Военное мемориальное кладбище.

Под аккомпанемент военного оркестра здесь был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память шехидов, возложены цветы на их могилы.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами семей шехидов и их близкими, поинтересовался их нуждами.

Семьи шехидов выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству министерства обороны за оказываемое внимание и заботу", - говорится в информации ведомства.