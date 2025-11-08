В НАТО заявили о возможной переброске 800 тысяч солдат к российской границе

Германия может выступить в роли центрального плацдарма для переброски военного контингента НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом заявил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк, передает немецкая газета Die Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru,

"В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", - сказал он в ходе конференции вооруженных сил (бундесвера) ФРГ.

По словам генерала, в НАТО осознают, что Россию не удастся сдержать, если развертывание вооруженных сил альянса состоится с задержкой.