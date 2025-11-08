https://news.day.az/officialchronicle/1794073.html Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали незаменимой страной для обширной географии - ВИДЕО Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали незаменимой страной для многих стран, для обширной географии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали незаменимой страной для многих стран, для обширной географии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Глава государства подчеркнул, что, наряду со всеми этими факторами, приоритетным вопросом всегда оставалось строительство армии.
